Генерал ВСУ обвинил украинских чиновников в черном пиаре Генерал ВСУ Кривонос: чиновники пиарятся после ударов ВКС РФ

Фото: ДСНС Украины

Киевские чиновники напрасно занимались пиаром, утверждая, что энергетические объекты страны пережили зиму, заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». Он напомнил, что в минувшем феврале ряд украинских чиновников утверждали, что энергетические объекты пережили зиму, оставшись целыми и неприкосновенными, и указал на тот факт, что эти заявления были поспешными.

Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет, — резюмировал он.

Ранее гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко предупредил, что Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации. Причиной стало резкое похолодание.

До этого национальная компания «Укрэнерго» сообщила, что потребление электроэнергии на Украине выросло на 7% по сравнению с предыдущим днем. В связи с этим граждан призвали не перегружать энергосистему и экономить электричество, поскольку растущее потребление невозможно покрыть за счет внутренней генерации. Предприятие попросило не включать одновременно энергоемкие бытовые приборы — от чайника до пылесоса, отказаться от лишнего освещения в помещениях и на улице, пересмотреть производственные процессы — особенно в вечерние часы.