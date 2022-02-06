Власти Украины постоянно обманывают военнослужащих при начислении зарплат и пенсий и тем самым подрывают их доверие к государству, заявил в эфире украинского Пятого канала заявил бывший первый замком Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос. Он добавил, что за 30 лет службы практически постоянно думал, «как выжить».

Высокопоставленный военный пояснил, что при поступлении на службу офицерам обещали надбавки в размере 70–90% от денежного содержания, однако позднее власти на это «плюнули и растёрли». В итоге даже высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми, пояснил он.

У нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин, — посетовал Кривонос.

Ранее генерал Кривонос рассказал, что укомплектованность украинской армии в настоящее время составляет всего 50–60%. За последние пять лет из неё уволились 130 тысяч человек. При этом власти Украины сообщали о росте численности ВСУ с 210 до 250 тысяч человек.