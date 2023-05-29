Генерал ВСУ назвал города, которые Украина может потерять Генерал ВСУ Кривонос предупредил Киев о грядущей потере Славянска и Краматорска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Стремление президента Украины Владимира Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны страны приведет к потере таких городов, как Славянск и Краматорск, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Военный назвал более чем вероятным дальнейшее продвижение российских войск.

Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. — NEWS.ru.), — заявил Кривонос.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаcтупление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных опeраций. Подоляк акцeнтировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на тeрриториях, которые Украина считает своими.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинские войска наносят тактические удары, что на текущем этапе конфликта не является контрнаступлением. Он пояснил, что контрнаступление — это форма оперативного маневра, которая ведется войсками, со стороны ВСУ таких действий пока не наблюдается.