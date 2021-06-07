Генерал СБУ раскрыл два условия остановки «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/925d0a0a-c78d-11eb-bab7-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Украина всё ещё может остановить запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Однако для этого необходимо соблюдение двух условий, рассказал бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Его слова приводит телеканал «Украина 24».

Бывший руководитель СБУ подчеркнул, что считает запуск газопровода сильным ударом по своей стране. Однако у Украины, отметил силовик, ещё есть шансы не допустить такого развития событий. Киев для этого должен провести большую работу в Конгрессе США. Диаспора в Штатах должна оказать ему помощь.

Украинской стороне необходимо убедить американцев в том, что «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы.

Теоретически, если двухпартийная система сработает в конгрессе, они могут принять соответствующий акт, и плюс если партия «Зелёные» победит на выборах в Германии, есть шанс, — подытожил Смешко.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. Он будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев не смог противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за властей страны. Они оказались неспособны грамотно выстроить политику по сохранению транзита, отметил он в эфире телеканала «Первый независимый».