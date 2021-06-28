Генерал СБУ разрушил миф украинцев о войне с Россией

В случае вооружённого конфликта с Россией Украине не следует ожидать военной помощи от НАТО. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

По словам военного, возможность участия Украины в учениях Sea Breeze следует расценивать как некий бонус за отказ в принятии государства в Североатлантический альянс. Такое решение сам Вовк расценивает негативно.

Лучше бы они действительно дали чёткий ответ относительно НАТО, и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения — это не война. Это не приведёт к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России, — сказал генерал-майор СБУ.

Кроме того, генерал предположил, что сигнал Украине был послан уже после саммита президентов США и России.

Мы должны чётко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед как Россия — мы в НАТО не будем, — сказал Вовк.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартуют в Чёрном море в понедельник, 28 июня. В них примут участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.