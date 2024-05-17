Генерал раскрыл, какие действия России вызвали «психоз» в западных СМИ Генерал Липовой: волнения в западных СМИ начались из-за успехов ВС России

Фото: МО РФ

Психоз в западных СМИ начался из-за успехов Вооруженных сил России по всему фронту, в том числе на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Военный эксперт отметил, что в публикациях зарубежных изданий специально нагнетают ситуацию, чтобы Евросоюз отдавал все больше и больше вооружения Украине.

В западных СМИ начался психоз. Они специально нагнетают, давят на лидеров стран НАТО, провоцируя все новые и новые поставки вооружений Украине, отдать последнее, что в ЕС осталось. Предположу, что ВС России ведут успешные наступательные действия на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях. По всему фронту, — пояснил Липовой.

Как уточнил генерал, США также требуют от НАТО отдать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, танки и в целом все, что осталось. Тем временем, по словам Липового, страны Европы не хотят поставлять Киеву оставшееся вооружение, чтобы не подорвать свою обороноспособность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил все страны мира в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области. По его словам, государство не может потерять регион, в связи с чем Киеву нужна помощь союзников. Как отметил Зеленский, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США.