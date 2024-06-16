Генерал НАТО заявил о безнадежной для ВСУ ситуации Генерал Куят заявил, что для ВСУ ситуация становится все более безнадежной

Фото: МО Украины

Для украинской армии ситуация становится все более безнадежной, считает немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят. В материале для Berliner Zeitung он написал, что наступило время закончить боевые действия и «расчистить путь к миру путем переговоров».

Слишком долго Запад питал иллюзию, что можно помочь Украине одержать победу с помощью все новых, более мощных вооружений. В действительности же военная ситуация становится все более безнадежной, несмотря на огромную финансовую и материальную поддержку, — говорится в публикации.

Эксперт подчеркнул, что в руках украинского лидера Владимира Зеленского находится ключ, способный открыть путь к прекращению конфликта. По его мнению, это избавит украинцев от дальнейших страданий и предотвратит дальнейшее разрушение страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина. Представитель Кремля пояснил, что военная обстановка для Киева только ухудшается. По словам пресс-секретаря Путина, итоги возможных переговоров с Украиной будет необходимо подтвердить системой гарантий, чтобы обеспечить доверие к ним.