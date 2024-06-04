Генерал НАТО предложил направить украинцев из Европы на службу в ВСУ Генерал НАТО Ходжес: украинцев в Европе следует отправить на передовую

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Украинцев, пребывающих в странах Европы, нужно направить на передовую, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью «Kyiv Post». По его словам, миллионы мужчин и женщин призывного возраста избегают службы в армии, хотя с их помощью удалось бы увеличить численность ВСУ.

У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить. Это нужно исправить, — сказал он.

Офицер напомнил, что украинская армия нуждается в людях. Однако Киева при этом не предпринимает необходимых «юридических и финансовых» шагов.

Ранее стало известно, что Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста. Они стали серьезным бременем для Осло. При этом в Министерстве юстиции скандинавского государства отметили, что украинцы не имеют права на предоставление убежища лишь по причине того, что им грозит отправка на фронт.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что попытки стран Евросоюза принять решения о передаче Киеву бежавших с Украины граждан призывного возраста могут спровоцировать беспорядки и грозить Европе новым миграционным кризисом. Мобилизация спрятавшихся в европейских государствах украинцев сорвалась, резюмировал он.