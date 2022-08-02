Генерал-майор указал на американский след в военных решениях Киева Генерал-майор Липовой указал на американский след в военных решениях Киева

Фото: US Army

США всячески поддерживают Украину, чтобы страна продолжала вести военные действия против России, Вашингтон даже отдал приказ нанести удар по СИЗО в Еленовке, чтобы «заткнуть рты» пленным «азовцам», считает генерал-майор в отставке Сергей Липовой. По его мнению, которое приводит «Радио 1», украинские военнопленные начали массово давать показания против киевского режима.

Он аргументировал свою точку зрения тем, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий «разболтал» общественности об американской помощи Киеву. Например, что США снабжают ВСУ разведывательной информацией, поставляя спутниковые снимки со всей территории Украины. Липовой убежден, что каждый свой шаг киевский режим согласует с партнерами из Вашингтона.

Это стало следствием того, что пленные «азовцы» начали давать массовые показания против киевского режима, Зеленского и своего руководства, кто отдавал им приказания по уничтожению мирного населения ДНР и ЛНР. Чтобы им заткнуть рты и сделать такую массовую акцию устрашения, решили вопрос таким образом, — высказался генерал-майор в отставке.

1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на сумму $550 млн. Известно, что в новый пакет войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS. Госсекретарь США Энтони Блинкен в другом письменном заявлении уточнил, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и для 155-миллиметровых артиллерийских установок. Таким образом, по его словам, общий объём военной помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, достигнет $8,7 млрд.