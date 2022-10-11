Генерал ФСБ оценил эффект от ударов России по украинской инфраструктуре Генерал ФСБ в отставке Михайлов: удары по инфраструктуре подкосили моральный дух украинских солдат

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массированные удары по критической инфраструктуре Украины подкосили моральный дух украинских солдат, которые поняли, что Россия может ответить «не по-детски», заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, те, кто находится на фронте, ощущают «моральное опустошение» украинских военных, а руководство Украины «впало в агонию».

Безусловно, удары сильно ударили и по моральному духу украинских солдат, которые совершенно четко почувствовали, что Россия может ответить не по-детски, причем ответить там, где находится тыл украинской армии, — сказал эксперт.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что среди украинских военных преобладают упаднические настроения после ударов по Украине. По его словам, у украинских военнослужащих возникает осознание ненадежного тыла и невозможности помочь родственникам в сложившихся условиях.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

11 октября председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы. Также стало известно о взрывах в Одессе и Одесской области, Виннице, Ровно и Кривом Роге.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа их преступления просто невозможно. Путин подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. По своим масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз.