Генерал бундесвера считает Россию самой большой угрозой для НАТО

Начальник штаба армии США в немецком Висбадене генерал бундесвера Джаред Зембритцки рассказал о повороте НАТО на Восток из-за угрозы со стороны России.
Российская угроза реальна, — подчеркнул генерал.
По его словам, ситуация в Восточной Европе была нестабильной и до присоединения Крыма, а теперь Россия модернизирует армию, наращивает вооружения и демонстрирует «свои претензии на власть».
Журналисты издания Frankfurter Allgemeine Zeitung
Определённо, — отметил Зембритцки.
При этом он отметил, что исламский террор является большей угрозой для отдельно взятого человека, но военные не могут противостоять ему.
Генерал рассказал, что в трёх прибалтийских странах и Польше есть четыре боевые группы НАТО для противостояния российской угрозе. Альянс также располагает мощными силами, которые являются сдерживающим фактором для россиян.
Как писал NEWS.ru, в НАТО считают Россию главной военной угрозой минимум до 2030 года. Информация об этом содержится в докладе о реформировании блока «НАТО-2030». Также Альянс планирует сформировать постоянный орган для оценки угрозы со стороны Китая.