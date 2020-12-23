Генерал бундесвера считает Россию самой большой угрозой для НАТО

https://static.news.ru/photo/167a281e-451f-11eb-aa2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Начальник штаба армии США в немецком Висбадене генерал бундесвера Джаред Зембритцки рассказал о повороте НАТО на Восток из-за угрозы со стороны России.

Российская угроза реальна, — подчеркнул генерал.

По его словам, ситуация в Восточной Европе была нестабильной и до присоединения Крыма, а теперь Россия модернизирует армию, наращивает вооружения и демонстрирует «свои претензии на власть».

Журналисты издания Frankfurter Allgemeine Zeitung спросили у военачальника, можно ли считать Россию главной угрозой.

Определённо, — отметил Зембритцки.

При этом он отметил, что исламский террор является большей угрозой для отдельно взятого человека, но военные не могут противостоять ему.

Генерал рассказал, что в трёх прибалтийских странах и Польше есть четыре боевые группы НАТО для противостояния российской угрозе. Альянс также располагает мощными силами, которые являются сдерживающим фактором для россиян.

Как писал NEWS.ru, в НАТО считают Россию главной военной угрозой минимум до 2030 года. Информация об этом содержится в докладе о реформировании блока «НАТО-2030». Также Альянс планирует сформировать постоянный орган для оценки угрозы со стороны Китая.