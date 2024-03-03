Генерал бундесвера назвал следующую цель ВС РФ после Авдеевки Генерал Куят: после взятия Авдеевки ВС РФ пойдут на Харьков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российская армия после взятия Авдеевки нацелится на Харьков, заявил бывший председатель военного комитета НАТО генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche. По его словам, это видно по активным действиям ВС РФ на Купянском направлении.

Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество. <...> Следующая цель — это Харьков, — заявил генерал.

Куят добавил, что после всех понесенных потерь положение ВСУ стало крайне тяжелым. По его словам, ВСУ больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия — украинских военнослужащих слишком мало.

Ранее военный эксперт Борис Рожин допустил, что российские войска уже до конца недели могут завершить зачистку Орловки и Тоненького, а также «дожать» противника в Бердычах. По его словам, это приведет к взлому второй линии обороны Вооруженных сил Украины и создаст возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ.

Старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш выразил мнение, что Вооруженные силы России продолжат брать под свой контроль территории под Донецком, ВСУ же придется столкнуться с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки. Аналитик убежден, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в политической западне, поскольку поражение под Донецком привело к кризису общей стратегии Киева.