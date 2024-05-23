Генассамблея ООН приняла дискредитирующую сербов резолюцию Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице

Фото: Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице, предложенную Боснией и Герцеговиной, Германией и Руандой, передает РИА Новости. Согласно резолюции, 11 июля будет провозглашен Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. «За» проголосовали 84 страны, 19 высказались против, 68 государств воздержались.

В документе «безоговорочно осуждается» какое-либо отрицание геноцида в Сребренице как исторического события. В тексте указан настоятельный призыв государств ООН «сохранять установленные факты, в том числе действуя через свои системы образования».

По мнению руководства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, данная резолюция провозглашает сербов «геноцидным народом» и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ.

События в Сребренице произошли в июле 1995 года во время войны в Боснии и Герцеговине. В результате атак боснийских сербов на «безопасную зону» ООН были убиты порядка восьми тысяч боснийских мирных мусульман. Это считается самым тяжелым из всех преступлений в Европе после Второй мировой войны. Официальный Белград признает факты расстрелов, однако выступает против употребления термина «геноцид» касательно этих событий.

Президент Сербии Александр Вучич ранее процитировал слова маршала Советского Союза Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. По его мнению, резолюция о «геноциде в Сребренице», которая будет рассмотрена в Генеральной ассамблее ООН, имеет три цели и одна из них заключается в упразднении Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.