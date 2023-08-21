Где Буданов и Залужный роют бункеры, сколько «погребов» на Украине В Telegram-каналах пишут о строительстве новых бункеров для киевских лидеров

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

По сообщению Telegram-каналов, на днях украинский главнокомандующий Валерий Залужный и шеф разведки Кирилл Буданов приняли в эксплуатацию в районе Одессы три особо укрепленных бункера. Построившая их частная шведская компания дает гарантию выживания даже после удара тактическим ядерным оружием (ТЯО) и в течение 45 последующих суток автономного существования в такой твердыне. Как утверждается в сообщениях, в районах Киева, Одессы, Николаева, Львова, Ужгорода уже сооружено два десятка таких убежищ, в которых могло бы укрыться до двух тысяч избранных персон. Не только лучшие «сыны Незалежной», но и постоянно гастролирующие там натовские советники.

Готовиться к земле

Руководство Украины близко к сердцу приняло известную оговорку златоуста — столичного мэра Виталия Кличко, призвавшего земляков «готовиться к земле». Тем более «война до последнего украинца» постепенно принимает крайние формы. «Мясные штурмы» на российские оборонительные позиции продолжаются, а известный западный аналитик Литтвак на страницах немецкой Welt вообще уверяет, что ради победы прозападной прокси-армии необходимо призвать в армию на Украине еще три миллиона солдат. И тогда уж достигнуть наверняка целей, намеченных в Вашингтоне. В США уже говорят о возможности нового наступления ВСУ будущей весной, чтобы в ходе своей президентской кампании Джо Байден не потерял бы лица.

Но на фоне такой всеобщей затянувшейся «могилизации» руководство Незалежной, естественно, надеется уцелеть при любых самых неблагоприятных военных раскладах, а потому готовит гарантию своего выживания. Множество разбросанных по всей стране особых бункеров, видимо, должно еще и затруднить работу российских спецслужб, которым будет труднее вычислить, в какой из «бетонных нор» хоронятся украинские начальники.

Показателен подтвержденный удар «Кинжалов» по бункеру в районе Львова, когда стайки вертолетов вывозили выживших в госпитали Польши и Германии. А недавно президент Белоруссии в интервью рассказал, что во время подхода наших сил к Киеву сам Зеленский «прятался в погребе». Видимо, с тех пор и стали быстро сооружать «погреба» покомфортнее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Околоядерные спекуляции

Конечно, утечка информации о строительстве шведами противоядерных убежищ должна была еще раз подчеркнуть, что на Украине вот-вот ожидают, что Россия наконец применит ТЯО. Но если еще до начала «контрнаступа» такие спекуляции имели под собой хоть какие-то основания: мол, перед лицом победоносного наступления СБУ у москалей просто не останется иного выбора для своего спасения, то теперь после его провала и огромных потерь в живой силе и технике все это выглядит откровенными домыслами. И спровоцировать нашу армию на ядерный удар не удастся.

Тем не менее украинские лидеры откровенно намекают, что готовы к долгой военной кампании на годы вперед. Законодательно отвергли любые компромиссные мирные соглашения. Главное, что себя они намерены обезопасить от любых военных превратностей.

А как же простые украинцы?

Вряд ли такая информация о желающих выжить вождях и полководцах вызовет взрыв энтузиазма в среде простых украинцев, что стремятся всеми средствами избежать мобилизации. Наша армия, как известно, избегает ударов по гражданским объектам и тем более по городским кварталам, куда, однако, время от времени залетают старые украинские ракеты средств ПВО, в частности С-300, которые командование СБУ цинично размещает прямо среди жилых домов.

И пока население Украины превращается не то в заложников, не то в живой щит, руководство планирует пересиживать в комфорте, не выходя на поверхность хоть полтора месяца. Так новый скандал может стать дополнением к нарастающему в стране недовольству тем, что ни у одного воинственного представителя элиты ни один близкий родственник не находится на поле боя. А у генпрокурора Костина и главы СНБО «ястреба» Данилова детишки давно и счастливо проживают за границей, куда и их родители смогут перебраться прямиком из теплых бункеров. Ежели чего...