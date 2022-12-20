ГД: Запад продолжает игнорировать преступления Киева, поставляя оружие Депутат Фролова: Запад продолжает игнорировать преступления Украины, поставляя ей вооружение

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Депутат Госдумы Тамара Фролова заявила, что Украина продолжает совершать преступления против мирных жителей Донбасса. По ее словам, которые передают «Народные Новости», западные страны игнорируют это, по-прежнему снабжая ВСУ оружием. Парламентарий напомнила, что именно преступления против мирных людей и стали причиной начала СВО.

Как на это (преступления Украины. — NEWS.ru) реагируют Запад и страны Евросоюза? Далеко не миротворчески! Великобритания готовит аудит трехмиллиардного пакета военной помощи киевскому режиму, а Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России, — полагает Фролова.

Депутат отметила, что главной задачей России в ходе СВО является обезвреживание Украины с обеспечением собственного суверенитета и безопасности. При этом она считает, что цели ВСУ прямо противоположны российским. Парламентарий убеждена, что для украинской армии мирное население выступает в качестве «живого щита».

В российских силовых структурах ранее сообщили, что украинский военный из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстрелял двух гражданских в Артемовске (Бахмут). Местные жители сняли момент преступления на видео. Судя по описанию к ролику, конфликт между местными жителями и украинскими военными произошел из-за того, что люди отказались предоставлять последним жилье. В ответ один из солдат открыл огонь по гражданским, отмечает агентство.