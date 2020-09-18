ГБР Украины завело дело из-за срыва операции по захвату группы россиян

https://static.news.ru/photo/57f9b42e-f9ae-11ea-b2a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

И. о. директора Госбюро расследований (ГБР) Украины Александр Соколов сообщил, что из-за срыва операции украинских спецслужб по захвату россиян, задержанных под Минском в конце июля 2020 года, возбуждено уголовное дело.

Уголовное производство было открыто после появления в средствах массовой информации, в частности в одном известном вам издании, информации о срыве спецоперации спецслужб Украины по поводу вывода боевиков на контролируемые позиции, — отметил глава ведомства.

По его словам, дело открыто по статье о разглашении гостайны. Информация о секретной спецоперации попала в СМИ. Об этом также узнала «иностранная сторона».

Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) также открыла уголовное дело о срыве операции спецслужб и утечке информации. Ведомства рассматривают вопрос об объединении дел в одно производство, которым займётся ГБР, передаёт RNS.

29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Позднее появилась информация, что на родине россиян не будут преследовать в уголовном или процессуальном порядке. Единственное неудобство, которое предстоит испытать вернувшимся гражданам, это двухнедельный карантин. Белорусская сторона не выдвинула никаких требований перед выдачей задержанных, а сделала это «в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве», писал NEWS.ru.