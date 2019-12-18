https://static.news.ru/photo/e0281714-2240-11ea-af63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проведёт проверку фальсификаций, которые могли быть допущены в ходе подготовки законопроекта о рынке земли.

С требованием о проведении расследования в ведомство обратились депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Поводом для этого послужило обсуждение законопроекта в аграрном комитете украинского парламента. Оппозиционеров не устроило то, что поправки к документу рассматривались слишком быстро, а также непрозрачность голосования.

Ранее NEWS.ru писал, что киевский суд обязал СБУ возбудить уголовное дело по статье о госизмене в отношении властей Украины из-за проекта земельной реформы. Этого требуют оппозиционеры, утверждающие, что президент Владимир Зеленский и чиновники посягают на территориальную целостность и экономическую безопасность страны, добиваясь принятия закона.