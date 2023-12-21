ГБР Украины объявило в розыск президента ЦСКА Президент ЦСКА Гинер объявлен в розыск на Украине

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Евгений Гинер

Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, сообщает украинский Forbes. По его данным, предпринимателя обвиняют в нарушении статьи 110 УК «Посягательство на территориальную целостность Украины». Отмечается, что Гинер был заочно арестован по решению суда.

Служба безопасности предъявила подозрение Гинеру еще в августе 2023 года. По версии украинского следствия, он причастен к финансированию российской армии и обеспечению Вооруженных сил РФ боеприпасами через Конструкторское бюро автоматический линий имени Льва Кошкина. Помимо Гинера, в розыск также был объявлен вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Его так же обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как сообщалось ранее, СБУ объявила в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана. Бизнесмена обвиняют в уклонении от следствия по делу о финансировании армии России, возбужденному в начале сентября 2023 года. По версии СБУ, предприниматель инвестировал около 2 млрд рублей в российские военные заводы. Отмечается, что Фридману грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.