В Государственном бюро расследований Украины предложили создать отдельное управление по делам Евромайдана. Новую структуру намерена представить на рассмотрение президенту Зеленскому врио директора ГБР Ирина Венедиктова.
Как отметила Венедиктова, в новой структуре бюро будет предусмотрено создание управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства,
Как отмечает издание, она не сказала, что в Госбюро уже действует отдельное следственное подразделение по делам Евромайдана, в штате которого находятся 25 следователей.
Ранее ГБР Украины заявило о «кризисных явлениях» в своей деятельности. Были найдены нарушения в деятельности подразделений организации, писал NEWS.ru.
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