https://static.news.ru/photo/15025690-2e38-11ea-86f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: dbr.gov.ua/facebook.com

В Государственном бюро расследований Украины предложили создать отдельное управление по делам Евромайдана. Новую структуру намерена представить на рассмотрение президенту Зеленскому врио директора ГБР Ирина Венедиктова.

Как отметила Венедиктова, в новой структуре бюро будет предусмотрено создание управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства, пишет РИА Новости.

Как отмечает издание, она не сказала, что в Госбюро уже действует отдельное следственное подразделение по делам Евромайдана, в штате которого находятся 25 следователей.

Ранее ГБР Украины заявило о «кризисных явлениях» в своей деятельности. Были найдены нарушения в деятельности подразделений организации, писал NEWS.ru.