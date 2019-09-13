https://static.news.ru/photo/d7b3b6a2-d640-11e9-8458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приступило к допросу освобождённых в России украинских военнослужащих. Речь идёт о моряках, которые нарушили границу РФ в Керченском проливе.

По словам адвоката Николая Полозова, допрос связан с делом о госизмене, возбуждённым против экс-президента Украины Петра Порошенко по заявлению бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

Ранее News.ru писал, что следователи ГБР Украины спрашивали Порошенко о моряках, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом политик сообщил своим подписчикам в соцсети.