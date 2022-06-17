Газу предрекли подорожание до $2000 в Европе

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперты заявили, что цены на газ в Европе продолжат расти на фоне снижения поставок «Газпромом» и могут достичь уровня $2000 за тысячу кубометров. По состоянию на 16 июня биржевые цены с начала апреля впервые превысили $1500 за тысячу кубометров, тогда как в начала июня газ торговался по $1000, пишут «Известия».

На этой неделе мы ожидаем увеличения европейских цен на газ до $1,8 тыс. за тысячу кубометров, а в июле не исключаем их роста выше $2000, — приводит газета комментарий аналитиков инвестиционной компании «Фридом Финанс».

Эксперты полагают, что рост цен на газ будет долгосрочным, так как его дефицит на рынке сохранится. Уведомления о снижении поставок российского ресурса получили австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper. Снижение поставок обусловлено наложением санкций на газопровод «Ямал-Европа», уменьшением транзита через Украину на две трети.

Сейчас к этому добавились проблемы на «Северном потоке», который был самым крупным и стабильным маршрутом поставок. С 15 июня снижение поставок газа по трубопроводу снизится до 67 млн кубометров в стуки из-за остановки газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая».

Ранее сообщалась, что немецкие власти пытаются договориться с Канадой о возврате из ремонта газоперекачивающих агрегатов. Турбину не могут доставить в Германию из-за антироссийских санкций, наложенных Монреалем.