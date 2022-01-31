«Газпром»: в Европе осталось менее 20% от закачанного летом газа

В Европе уже использовано больше 80% от того объёма газа, который был закачен в хранилища летом 2021 года, говорится в сообщении компании «Газпром» в Telegram. При этом отмечается, что объём газа в европейских ПХГ побил многолетний минимум. Заполненность украинских хранилищ также находится на минимальных уровнях.

На 29 января объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 4/5 от объёма газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3%, или 38,4 млрд куб. м газа. <...> Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 29 января она снизилась до 11,5 млрд куб. м. Это на 46,1% (на 9,8 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что европейские потребители скупили рекордный объём сжиженного газа в январе, пытаясь найти замену слишком дорогому газу из России.

При этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз обсуждает поставки газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит вовсе транзит газа в Европу. По его словам, ЕС рассматривает любые варианты сотрудничества по газу и будет готов в случае срыва сделки.

Ранее сообщалось, что Германия готова включить проект «Северный поток — 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину. Об этом сообщила на выступлении в бундестаге глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она заявила, что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тысяч военных и разместила силы в Белоруссии.

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что остановки «Северного потока — 2» как санкции против России в случае «вторжения» на Украину окажется слишком мало. По его словам, санкции, которые разрабатываются в ЕС, окажутся для Москвы более чувствительными.