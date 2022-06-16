«Газпром» сократил поставки газа во Францию Французская компания Engie сообщила о сокращении поставок российского газа

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Крупная французская энергетическая компания Engie сообщила о сокращении поставок от «Газпрома», пишет Reuters. По словам представителей фирмы, на ее клиентах это никак не отразилось. Сотрудники компании отметили, что они продолжают «внимательно следить» за ситуацией.

Мы внимательно следим за ситуацией, — cказал пресс-секретарь Engie.

«Газпром» также отправил уведомление австрийской энергокомпании OMV о сокращении объемов газовых поставок. По словам сотрудников OMV, фирма может «полностью компенсировать» российские поставки.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе ускорили рост и выросли в стоимости не менее чем на 10% после заявления представителей компании «Газпром» о сокращении поставок по «Северному потоку», следует из данных лондонской биржи ICE. Отмечается, что цены превысили $1150 за тысячу куб. м.