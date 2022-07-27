GASCADE подтвердил сокращение подачи газа по «Северному потоку» GASCADE: «Газпром» сократил пропускную способность «Северного потока» до 20% мощности газопровода

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции

«Газпром» использует лишь 20% от максимальной пропускной способности газопровода «Северный поток», сообщил немецкий оператор GASCADE. По информации компании, сегодня, 27 июля, объем газового транзита сократился до 1,28 кубометров. Уточняется, что объем поставок энергоресурсов сократился начиная с 9:00 по мск.

С 8:00 (9:00 по мск. — NEWS.ru) 27 июля 2022 года по «Северному потоку-1» в соответствии с номинациями транспортировано 1,28 млн кубометров, то есть около 20% от максимальной пропускной способности «Северного потока», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы еще одной турбины снизятся до 20% от максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Отмечается, что теперь ежесуточно в Европу будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.

После этого цена на газ в Европе поднялась выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. По данным лондонской торговой площадки ICE, с начала торгов рост стоимости газа превысил 10%.