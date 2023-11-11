«Газпром» назвал объем поставок газа в Европу через «Суджу» В «Газпроме» заявили, что подают 42 млн куб. м газа в Европу через «Суджу»

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Компания «Газпром» осуществляет транзит российского газа в Европу через Украину и газоизмерительную станцию «Суджа» в суточном объеме 42 млн куб. м, заявил представитель «Газпрома». По его словам, которые передает ТАСС, заявку на прокачку газа через «Сохрановку» украинская сторона отклонила.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42 млн куб. м на 11 ноября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — говорится в сообщении.

Накануне объем прокачки газа составил 42,4 млн куб. м. Транзитная ветка через украинскую территорию на сегодняшний день является единственным маршрутом поставок газа из России в Центральную и Западную Европу. Прокачка по «Северному потоку» остановлена. «Турецкий поток» и «Голубой поток» используются для поставок в Турцию и государства Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер подписал с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Соглашение касается развития сферы поставок и транспортировки газа, а также добычи углеводородов и геологоразведки.