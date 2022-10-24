Газовый концерн Uniper примет жесткие меры по экономии электричества Концерн Uniper закроет половину офиса и снизит температуру ради экономии электричества

Фото: Piero Nigro/Alto Pressl/Global Look Press

Немецкий газовый концерн Uniper закрывает половину офисных помещений в своей штаб-квартире и снижает температуру в открытых помещениях, чтобы сэкономить газ, сообщила газета Rheinische Post. Так, в офисах, где работают люди, температура снижается до 20 градусов тепла.

Компания выключила все устройства и лампы в 50% своих офисных помещений в Дюссельдорфе, прекратила уборку и снизила температуру до 14 градусов — минимальной, которая может быть без ущерба для здания, — сообщил представитель компании.

Ранее глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что даже после завершения российской спецоперации на Украине цены на газ не упадут мгновенно, и худшие условия для страны еще впереди. По его словам, бремя растущих цен будет лежать прежде всего на потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет. Он напомнил, что цены на оптовых рынках увеличились в 20 раз, если сравнивать с теми, которые были два года назад, что само по себе не внушает оптимизма

Маубах также выразил сомнение в перспективах возобновления сотрудничества с «Газпромом», заявив, что партнерство с концерном уже разорвано и его не удастся восстановить «в грядущие недели, месяцы или годы».