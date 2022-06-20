«Газовый армрестлинг»: вице-канцлер ФРГ о ситуации с энергетикой в стране Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал ситуацию с энергоснабжением в стране «газовым армрестлингом» с Москвой

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Ситуация с энергоснабжением в Германии на фоне сокращения поставок газа из России остается чрезвычайно трудной, похожей на «армрестлинг» с Москвой, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF. Он напомнил, что на сегодняшний день хранилища голубого топлива в стране заполнены лишь на 57% вместо положенных 90%.

Все это похоже на армрестлинг. И если ранее у Москвы была «более длинная рука», то это абсолютно не означает, что наша страна не сможет стать «сильной рукой» с помощью тех усилий, что мы предпринимаем, — сказал Хабек.

Он предположил, что достичь поставленных целей удастся до начала зимы, закупая недостающие объемы газа и относясь рачительно к его расходу. По его словам, целиком заполненных резервуаров хватит на два с половиной месяца. Политик также отметил, что Германия в любом случае будет закупать газ за рубежом, даже если Россия прекратит поставки.

Накануне депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек оценил перспективы полного отказа страны от российского газа. По его словам, если это произойдет в ближайшие несколько лет, то станет, по сути, «экономическим самоубийством».