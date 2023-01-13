Газопровод взорвался в Пасвальском районе Литвы

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В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, сообщает LRT со ссылкой на местную полицию. По данным правоохранительных органов, никто не пострадал. В статье литовского портала отмечается, что пламя бьет на 50 метров в высоту.

Полиция Паневежского округа в 16:57 (17:57 мск. — NEWS.ru) сообщила о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в деревне Виенкиемю. <...> По предварительным данным, пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас в эфире радио LRT подтвердил информацию о взрыве трубопровода. Он отметил, что в районе происшествия нет жилых домов, в связи с чем местные власти пока не знают, понадобится ли эвакуация мирных жителей. Гегузинскас указал, что на месте работают спецслужбы. Автомобильное движение в районе остановлено.

Рядом нет жилых домов, однако никто не знает, <...> на каком расстоянии может понадобиться эвакуировать жителей, — рассказал мэр.

Ранее в ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что в квартире жилого дома во Владикавказе произошел взрыв газа. По данным министерства, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в МЧС, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно.