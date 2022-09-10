Газопровод из ДНР в Запорожскую область проложат к октябрю

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Председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что прокладка газопровода из ДНР в Запорожскую область будет завершена к началу октября. В первых числах октября в регионе должен начаться отопительный сезон, пишет ТАСС.

Идет прокладка газопровода [с территории ДНР в Запорожскую область]. Нам обещают, что до начала отопительного сезона [в Запорожской области] непосредственно газоснабжение будет восстановлено. Если оно будет восстановлено, то проблема отопительного сезона решена, — пояснил Рогов.

Украина прекратила поставки газа в подконтрольные России районы Запорожской области. Для возобновления газоснабжения была начата прокладка газопровода через ДНР. На время отсутствия газа население обеспечено электроплитами.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов. Открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав России граждане пока боятся.