Газета Politico назвала Зеленского «Мечтателем года» Politico: Зеленский стал первым в категории «Мечтатели» рейтинга влияния-2023

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место в категории «Мечтатели» рейтинга наиболее влиятельных людей Европы 2023 года по версии газеты Politico. Второе место в этой номинации получил российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Также на церемонии в Брюсселе были представлены категории «Деятели» и «Разрушители».

В номинации «Деятелей» победителем стала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Второе место досталось главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, на третьем месте оказался президент Франции Эммануэль Макрон, четвертое место рейтинга — у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

В категории «Разрушители» победу одержала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, второе место у каталонского журналиста Карлеса Пучдемона, третье место досталось премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Четвертой в номинации осталась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Самым влиятельным человеком Европы 2023 года Politico назвала президента Польши Дональда Туска. В 2022 году это звание также доставалось Владимиру Зеленскому.

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