Газета Politico назвала Набиуллину «Разрушителем года» Politico: Набиуллина стал первой в категории «Разрушитель» рейтинга влияния-2023

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заняла первое место в категории «Разрушители» рейтинга наиболее влиятельных людей Европы 2023 года по версии газеты Politico. Списки победителей огласили на церемонии в Брюсселе.

За те десять лет, что она возглавляла центральный банк России, агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. <...> [Она сумела] предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля, — пишет издание.

Второе место в категории занял каталонский журналист и политик Карлес Пучдемон, отстраненный от должности президента Женералитета Каталонии за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума осенью 2017 года. На третьем месте противник антироссийских санкций, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также в рейтинге наиболее влиятельных людей организаторы выделили категории «Деятели» и «Мечтатели». В первом победителем стала первая женщина — премьер-министр Итали Джорджа Мелони, во втором — президент Украины Владимир Зеленский. Самым влиятельным человеком Европы 2023 года Politico назвала президента Польши Дональда Туска.

Ранее британское издание FourFourTwo опубликовало список лучших футболистов XXI века. Первое место в рейтинге лучших игроков текущего века по версии FourFourTwo занял восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Как отмечает издание, помимо выдающейся статистики, легенда «Барселоны» обладает экстраординарными техническими способностями и высоким игровым интеллектом.