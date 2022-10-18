Газета Expressen опубликовала фото разрушений на «Северных потоках» Шведская газета Expressen опубликовала фото разрушений на газопроводах «Северный поток»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Шведская газета Expressen опубликовала фото разрушений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По оценке издания, взрыв уничтожил не менее 50 метров газопровода.

Наша подводная камера фиксирует длинные трещины <...> армированной бетоном стальной трубы, разорванной в результате предполагаемого саботажа, — сказано в материале.

Ранее немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем. Как пишет газета The Wall Street Journal, следователи не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но, по данным германских официальных лиц, исходят из того, что за взрывами стоит Россия.

До этого экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу предположил, что обвинения в адрес России звучат странно, так как с ее стороны было бы контрпродуктивно проводить диверсии на трубопроводах, которые дают ей возможность поставлять газ в Европу и зарабатывать на этом. По его мнению, главными бенефициарами диверсии являются правительства США и некоторых европейских стран, таких как Украина и Великобритания.