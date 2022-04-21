«Меньше шататься по саунам»: немцев призвали мыться по-кошачьи назло России

Жителям Германии следует пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и сауну, пишет газета Bild. Издание напоминает, что федеральный министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал немцев экономить энергию, чтобы снизить зависимость от российских энергетических ресурсов.

Меньше отапливать своё жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа, — указывается в публикации.

В материале также приводятся слова дерматолога Яэли Адлера, которая утверждает, что если кожу «оставить в покое и не мыться», то будут размножатся «необходимые для здоровья бактерии». По её словам, после трёх недель без воды и мыла неприятные запахи исчезают, а кожа начинает «процесс самоочищения».

Ранее министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек призвал соотечественников экономить электроэнергию на фоне планов властей по сокращению зависимости от импорта угля, нефти и газа из России. По его мнению, каждое домохозяйство в стране может сократить энергопотребление на 10%. Также он рекомендовал по возможности пользоваться железнодорожным транспортом или велосипедом и сократить поездки на автомобилях.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что Европа сама создала турбулентность на рынке энергоресурсов санкциями в отношении России. По его словам, пока политики ищут альтернативы, европейцы вынуждены прибегать к наиболее несовременным источникам энергии.