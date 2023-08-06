Гарри и Меган спродюсируют фильм для Netflix Принц Гарри и Меган купили за 3 млн фунтов права на роман «Встретимся на озере»

Фото: IMAGO/Christopher Neundorf/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл купили права на роман Карли Форчун «Встретимся на озере» за 3 млн фунтов и планируют спродюсировать фильм на его основе для Netflix, сообщает Daily Mail.

По сюжету романа, главные герои, у одного из которых мать погибла в автокатастрофе, встречаются и влюбляются в возрасте около 30 лет. В рассказе также описывается травма, с которой столкнулся персонаж, потерявший родителя в автокатастрофе в детстве, затрагиваются темы, связанные алкогольной и наркотической зависимостями, которые принц подробно рассказал в своих мемуарах «Запасной». Проект появился после того, как пара потеряла свою сделку на £16 млн со Spotify после одной серии подкаста Меган «Архетипы».

Роман «Встретимся на озере» был продан тиражом 37 000 копий только за первую неделю.

4 августа сообщалось, что американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл отметила 42-летие в итальянском ресторане Tre Lune в калифорнийском городе Монтесито. Герцогиню также сопровождали несколько друзей, включая актера Мэтта Коэна и музыканта Трэвиса Баркера. Несмотря на слухи о возможном расставании Сассексов, Меган и Гарри выглядели счастливыми.