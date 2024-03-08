Гагаузия против НАТО: кто такая Гуцул, раскол в Молдавии, есть ли угроза РФ

Фото: Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на церемонии инаугурации на центральной площади города Комрат

Башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул может угрожать уголовное дело в Молдавии из-за встречи с Владимиром Путиным. Кто такая Гуцул, почему Гагаузия выступает против НАТО и чем угрожает России раскол внутри Молдавии?

Кто такая Евгения Гуцул

Гуцул стала главой молдавского автономного территориального образования Гагаузия на выборах в 2023 году. Она также стала членом правительства Молдавии по своей должности.

8 марта башкан Гагаузии прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула, через который возвращалась из России. Как сообщает Readovka, в аэропорту ее встретили цветами сотни сторонников.

Ранее глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор предупреждал, что Гуцул могут арестовать в аэропорту Кишинева сразу по прибытии. Во время встречи башкана с президентом Путиным и. о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну объявил, что ее уголовное дело будет передано в суд. Как пишет ТАСС, до прибытия в здании аэропорта были замечены отряды полицейского спецназа Молдавии Scorpion. Тем не менее женщина беспрепятственно покинула аэропорт.

Чего хочет Гагаузия

Сразу же после избрания в мае 2023 года Гуцул объявила, что Гагаузия выступает за более тесные связи с Россией. Кроме того, она объявила оппозиционную партию «Шор» пророссийской (Гуцул покинула партию, вступив в должность башкана Гагаузии).

Гагаузия включает в себя три района на юге Молдавии с населением порядка 150 тыс. человек (при населении страны порядка 4 млн). Гуцул родом из города Вулканешты на юге автономии.

«Мы не считаем Российскую Федерацию врагом. Мы хотим дружить с РФ. К сожалению, сейчас происходит такое, что прерываются все отношения с Россией и от этого страдает [народ]», — объявила политик.

Ранее глава Гагаузии побывала в России, где встретилась с президентом Владимиром Путиным, первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. В аэропорту Кишинева она заявила собравшимся, что визит в Россию был «плодотворным».

Фото: kremlin.ru На полях Всемирного фестиваля молодёжи состоялась встреча Владимира Путина с главой Гагаузии Евгенией Гуцул

«Мы вместе идем в правильном направлении. <...> За несколько дней у нас прошли встречи на самом высоком уровне. Мы обсуждали и искали решения проблем, которые волнуют жителей Гагаузии и всей Республики Молдова», — объявила она.

Представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что преследование Гуцул связано с желанием президента Молдавии Майи Санду свести счеты с политиком.

«Это (избрание Гуцул. — NEWS.ru) вызвало такую озлобленность и ненависть Майи Санду, что девушку буквально сразу начали травить, используя все доступные способы, в том числе использовали законодательство в качестве инструмента политической не борьбы даже, а изничтожения своего оппонента», — подчеркнула Захарова.

Кто в Молдавии против НАТО

Прежний башкан Гагаузии Ирина Влах в сентябре 2023 года объявила, что депутаты от молдавской правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) «тайно разрабатывают пакет законодательных инициатив, которые позволят Республике Молдова вступить в НАТО по модели Швеции и Финляндии». Она предположила, что в Конституционный суд страны может в одночасье одобрить изменения в Конституции Молдавии, например отказ от нейтральности.

Ранее об этом в январе 2023 года говорила президент страны Майя Санду: в интервью американскому изданию Politico она объявила, что нейтральный статус Молдавии «можно пересмотреть».

Влах призвала власти в Кишиневе провести референдум, чтобы выяснить, хотят ли граждане страны вступления в НАТО. Ранее в декабре она предложила на референдуме определить, действительно ли граждане Молдавии хотят в ЕС.

Чем угрожает России раскол в Молдавии

Как заявил «Независимой газете» бывший министр безопасности Молдавии Анатол Плугару, правительство Санду уже несколько лет «последовательно» работает над вступлением в НАТО.

«Она уже вовлекла страну в военный конфликт в Украине. Открыла небо украинским самолетам и собирается открыть его для самолетов НАТО. Россия рискует получить в результате второй фронт на молдавско-украинской границе», — объявил Плугару.

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press Майя Санду

В то же время министр обороны Молдавии Анатолий Носатый считает, что Россия вынуждает его страну отказаться от нейтрального статуса. А глава МИД Михай Попшой сказал, что Кишинев планирует «при помощи союзников» к 2030 году вернуть Приднестровье «домой», а российский миротворческий контингент должен убраться с этой территории.

Приднестровская Молдавская Республика, где проживает 475 тыс. человек (из которых 360 тыс. имеют гражданство Молдавии) появилась в 1990 году, отделившись от Молдавии во время гражданской войны. Там сконцентрирована большая часть промышленных предприятий Молдавии. При этом, как пишет молдавская Ziarul de Garda, большая часть экспорта из Приднестровья идет в Европу.

В 2022 Москва и Киев обвиняли друг друга в подготовке вторжения в Приднестровье с целью захватить крупный склад с боеприпасами в Колбасне. Там, по оценкам молдавских и российских СМИ, хранилось на 2022 год порядка 22 тыс. тонн боеприпасов (снарядов, авиабомб, мин, гранат, патронов). По утверждению Академии наук Молдавии, в случае детонации мощность взрыва этих снарядов будет сравнима с атомным взрывом в Хиросиме.

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