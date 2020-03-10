https://static.news.ru/photo/15b05940-62e8-11ea-b954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Окружной суд Гааги принял решение отложить до 23 марта текущего года слушания по делу о катастрофе авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Председательствующий судья только что приостановил слушания. Они возобновятся в 10:00 23 марта 2020 года, — цитирует ведомство РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек

Следовали считают, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его могли привезти на территорию Донбасса из России. Обвинение предъявили заочно трём гражданам РФ Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что денежную компенсацию намерены получить 84 родственника жертв крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе. Также 42 близких погибших в авиакатастрофе хотят выступить в суде, 82 — обратиться к инстанции в письменном виде.

Представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар рассказала о мерах наказания, предусмотренных законом для обвиняемых по делу. По её словам, фигурантам дела грозит пожизненное тюремное заключение.