Гаага попросит временно не исполнять антироссийские санкции ЕС Reuters: Гаага попросит разрешения временно не исполнять антироссийские санкции ЕС

Фото: Ana Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нидерландский город Гаага будет просить о временном освобождении от антироссийских санкций ЕС. Просьба городских властей вызвана тем, что они в срок не успевают найти замену российскому поставщику газа «Газпрому», говорится в письме члена горсовета Саскии Брейнес, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Гааге надлежит прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако ни в июне, ни в июле городские власти не смогли привлечь новых поставщиков.

Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры, — подчеркивается в письме Брейнес.

Она уточнила, что новый контракт окажется значительно дороже, чем нынешнее соглашение Гааги с «Газпромом».

Ранее стало известно, что директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила: реализация плана отказа Европы от российского газа в ускоренном режиме может сохранить напряжённость на рынке голубого топлива до трёх лет. Эксперт энергорынка отметила, что в случае запуска «Северного потока — 2» цены на энергоресурсы в Евросоюзе могут стабилизироваться.