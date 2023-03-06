Гаага отказалась расследовать теракты на «Северных потоках» Представитель Еврокомиссии Виганд: теракты на «Северных потоках» не будут расследоваться в Гааге

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Создаваемый в Гааге Международный центр преследования за преступления против Украины не будет расследовать теракты на «Северных потоках», сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Он подчеркнул, что расследования ЧП на трубопроводах должны вести власти тех стран, которые оказались затронуты инцидентом, передает РИА Новости.

Преступления агрессии касаются военных преступлений, совершенных высшими политическими и военными руководителями, страной... Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти, — заметил Виганд.

До этого в Еврокомиссии выразили надежду на то, что Международный центр начнет функционировать уже летом.

26 сентября произошли взрывы одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Представители Германии, Дании и Швеции заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки их ремонта оценить невозможно.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материал, из которого cледовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах.

Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр говорил, что расследование инцидентов на «Северных потоках» еще не завершено. По его словам, преднамеренные действия, приводящие к подобным происшествиям, неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают глубокую озабоченность.