https://static.news.ru/photo/5de5a642-e1d4-11e9-9817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заседание генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (CEV) состоялось в Париже. На нём было принято решение провести следующее подобное мероприятие в 2020 году в Москве.

Встреча CEV в российской столице состоится 19 июня. На ней будут избраны все руководящие органы конфедерации.

На заседании во Франции представители национальных федераций и руководство CEV также обсудили дальнейшие пути популяризации волейбола в Старом свете и новые подходы к организации крупнейших официальных соревнований, сообщается на сайте Конфедерации.

Ранее News.ru писал, что тренерский штаб мужской сборной России по волейболу огласил состав команды на Кубок мира. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). В состав вошли 15 волейболистов.