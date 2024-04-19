G7 проведет новую мирную конференцию по Украине в июне В G7 договорились усилить санкции против России и ее партнеров

Фото: Pool /G7 Hiroshima/Global Look Press

Саммит G7

Главы МИД стран «Большой семерки» договорились усилить санкционное давление на РФ и ее партнеров, следует из коммюнике на сайте председательства Италии в G7. Они также согласовали проведение мирной конференции по Украине в середине июня.

Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости. Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам уклониться и обойти наши санкции и экспортные ограничения, — говорится в заявлении G7.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран G7 высказались за установление справедливого мира на Украине и проведение мирной конференции по этому вопросу в середине июня. Они также обвинили Северную Корею, Иран, Китай и Белоруссию в сотрудничестве с РФ.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страны — участницы «Большой семерки» (G7) планируют обсудить ситуацию, связанную с предполагаемым ночным ударом Военно-воздушных сил Израиля по территории Ирана. По словам главы ведомства, встреча министров по этому вопросу должна состояться в Италии в эту пятницу, 19 апреля. Жоли подчеркнула, что страны внимательно следят за развитием ситуации.