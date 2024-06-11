G7 хочет создать фонд, в который направят замороженные активы России Kyodo: G7 хочет создать фонд, в который направят замороженные активы России

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Лидеры стран G7 хотят создать специальный фонд, в который направят замороженные активы России, передает Kyodo. По данным агентства, Большая семерка рассчитывает договориться об этом на саммите в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня.

В мае Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников писала, что Вашингтон подталкивает страны G7 к выделению Украине кредита под залог будущих доходов от заблокированных активов России в западных государствах. Меру американские власти пытаются продавить до возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Канада и Великобритания встали на сторону Вашингтона, в пользу предоставления Киеву такого кредита начали склоняться Франция, Италия, Германия и Япония, выяснили журналисты. США хотят выделить Украине около $50 млрд в рамках очередного пакета помощи. По данным FT, этот план должны обсудить на саммите G7 в июне. Выплаты могут начаться уже летом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что американские власти намерены использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что Вашингтон работает над тем, чтобы передать их Украине.