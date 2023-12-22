Футболистам украинского клуба пришла групповая повестка в армию Игроки украинского ФК «Оболонь» получили коллективную повестку в военкомат

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболистам киевского клуба «Оболонь», выступающего в премьер-лиге страны, пришла групповая повестка в военкомат, сообщили в спортивной программе «Та то такэ» («Ну это такое»). По повестке должны явиться 25 человек.

По нашей информации, в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25, кажется, человек от территориального центра комплектования, — говорится в сообщении программы.

Журналисты отмечают, что подобный ход не соответствует предыдущим призывам руководства Украины к спортсменам продолжать карьеру и не покидать страну. При этом в программе не исключили, что такой шаг мог быть инициирован главным тренером «Оболони» для улучшения «воспитательной работы» в коллективе.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный предложил правительству страны мобилизовать еще около 450 тысяч граждан. Президент Украины Владимир Зеленский попросил его представить аргументы в пользу принятия такого решения, а также определить критерии лиц, которые не подпадут под призыв. Зеленский подчеркнул, что дополнительная мобилизация обойдется Киеву примерно в 500 млрд гривен.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что власти страны не могут отказаться от принудительной мобилизации. Он объяснил это ситуацией на фронте, которая требует поддержания численности войск.