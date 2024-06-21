Футболиста Роберто Баджо госпитализировали после вооруженного ограбления Грабители ворвались в дом Роберто Баджо и ударили его пистолетом

Фото: MIRKO GUARRIELLO/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберто Баджо

Пять вооруженных людей ворвались к легендарному футболисту Роберто Баджо и ограбили его дом, сообщает Corriere della Sera. В это время хозяин смотрел по телевизору матч чемпионата Европы между сборными Испании и Италии.

Баджо попытался сопротивляться, но получил удар рукояткой пистолета по голове. У футболиста открылось сильное кровотечение. Семью Баджо связали и заперли в одной из комнат. Футболист смог выбраться лишь через 40 минут после того, как грабители ушли. Его госпитализировали.

Баджо стал лучший футболистом Европы и мира в 1993 году, занял четвертую строчку в рейтинге лучших игроков XX века, включен в список 100 лучших футболистов в истории «ФИФА 100». Он играл на трех чемпионатах мира на позициях атакующего полузащитника.

Ранее сообщалось, что агента Секретной службы США ограбили, когда президент страны Джо Байден посещал Лос-Анджелес. Инцидент произошел после мероприятия по сбору средств. В местной полиции отметили, что у агента похитили сумку. Потерпевший не пострадал. Он также произвел выстрел из пистолета. В Секретной службе США заявили, что им неизвестно, был ли кто-нибудь застрелен.