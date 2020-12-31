Футболист устроил дома фейерверк и угодил в больницу

https://static.news.ru/photo/effb761a-4c4a-11eb-bf75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steindy/wikipedia.org

Защитник турецкого «Галатасарая» Омар Элабделлауи госпитализирован из-за травм, полученных в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Фейерверк взорвался у спортсмена в руках.

Бывший футболист Английской премьер-лиги праздновал Новый год у себя дома. В разгар торжества он решил устроить салют. Однако в какой-то момент что-то пошло не по плану, сообщает Lenta.ru.

Руководство «Галатасарая» выразило опасение, что футболист в результате инцидента мог повредить зрение. Элабделлуи посетил в больнице вице-президент клуба, а также капитан команды Арда Туран.

Тем не менее, врачи заверили, что здоровью голкипера ничего не угрожает.

Сейчас Элабделлауи выступает за сборную Норвегии. Часть карьеры он провёл в Англии, защищая цвета «Манчестер Сити» и «Халл Сити».

После празднования Нового года сообщения о пострадавших из-за пиротехники приходят ото всюду. Так, в Москве помощь медиков понадобилась более чем десяти гражданам, а, например, в нижегородской области травмы получили трое. За рубежом дела обстоят не лучше — во Франции один человек и вовсе погиб, писал NEWS.ru.