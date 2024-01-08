Футболист поймал пулю во время матча в Ирландии В игрока ФК Rearcross попала пуля во время матча в Ирландии

Игрок футбольного клуба Rearcross был ранен во время матча против команды Ballymackey в ирландском графстве Типперэри, в мужчину попала пуля, предварительно, выпущенная охотником недалеко от поля, передает Sky News. Как сообщает издание, пострадавшего госпитализировали, после чего выписали с повреждениями, не представляющими угрозы для жизни.

Все в клубе Rearcross потрясены поворотом событий во время игры нашей команды в Лиге второго дивизиона. Мы рады, что наш игрок поправился. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и хотим, чтобы он знал, что весь клуб думает о нем и его семье в это время, — отметили в клубе.

Также в клубе поблагодарили спортсменов, судью, сотрудников полиции и медиков за оказанную помощь футболисту. Правоохранители выступили с просьбой откликнуться всем, кто мог охотиться в момент происшествия в этом районе.