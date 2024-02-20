Фуры с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей Протесты фермеров в Польше заблокировали поставки военной техники для ВСУ

Фото: Markiyan Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты польских фермеров на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Украиной блокировали поставки военной техники для Киева, передает волонтер Назар Смык в социальной сети Twitter (X). Фуры, загруженные вооружением для украинской армии, стоят на месте уже третий день.

Машины должны были довезти военную технику артиллеристам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фуры планировали быстро разгрузить для передачи боеприпасов на позиции.

Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают, — пожаловался Смык.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал продолжающиеся протесты польских фермеров на границе с Украиной. Ситуацию с блокировкой украинского экспорта он назвал «издевательской». Протесты фермеров в Польше Зеленский связал с политическими процессами, а не с недовольством поставками сельхозпродукции с Украины. Блокировку контрольно-пропускных пунктов (КПП) на польско-украинской границе президент призвал не воспринимать как нечто нормальное или обыденное.

Решение Европы об открытии импорта сельскохозяйственной продукции с Украины необходимо срочно отменить, поскольку оно стало «огромной ошибкой», отметил до этого бывший глава Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП) Евросоюза Жан-Люк Демарти. По его словам, помощь Киеву нужно оказывать другими средствами.