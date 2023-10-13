ФТС обвинила Литву в саботаже работы пункта пропуска под Калининградом

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Литва искусственно создает очереди на выезд из Калининградской области, чтобы вызвать недовольство у граждан, заявил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов. По его словам, которые передает ТАСС, это является нарушением гуманитарных норм и правил со стороны соседей, устроивших «молчаливый саботаж».

То, как поступают сегодня литовские коллеги, своим бездействием искусственно создавая очереди на пункте пропуска, — это нарушение и гуманитарных норм, и правил. И так огромное количество товаров — подсанкционные, их просто не пускают к нам из Евросоюза. А то, что идет автотранспортом, — это, по сути, товары первой необходимости, лекарства и продовольствие, — отметил Давыдов.

Врио руководителя ФТС сообщил, что у литовской таможни есть разные способы затягивания времени пропуска большегрузных автомобилей. В частности, они медленно проводят досмотр транспорта и груза и ссылаются на нехватку людей.

В этой ситуации мы наблюдаем со стороны соседей молчаливый саботаж, желание навредить нам. <...> Это не что иное, как бессовестная, античеловечная позиция литовской стороны, ее таможенных структур, — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нацизмом запрет на въезд на территорию Европейского союза машин с российскими номерами. По его словам, европейцы потеряли «внешнюю благообразность» и остатки дипломатии.