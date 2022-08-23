FT: жители города в ФРГ негодуют из-за антироссийской политики FT: в немецком городе Шведт жители разгневаны из-за эмбарго на российскую нефть

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Шведт, Германия

Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, заявил корреспондент Гай Шазан. В статье для Financial Times он отметил, что горожане опасаются закрытия местного НПЗ, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба».

Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти, — рассказал автор публикации.

По его словам, мэр Шведта Аннекатрин Хоппе считает возможное закрытие завода «поистине кошмарным сценарием», поскольку городу грозит безработица и проблемы с энергоснабжением. Депутат бундестага Йенс Кеппе, проживающий в Шведте, уверяет, что горожане считают себя «разменной монетой в чужой игре».

Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать ее кому-то другому, — сказала изданию местная жительница Урсула Патц.

Ранее стало известно, что прекращение поставок нефти из России поставит под удар более тысячи рабочих мест в городе Шведт в федеральной земле Бранденбург, сообщало 15 июня Junge Welt. Находящийся там нефтеперегонный завод с 1 января 2023 года должен прекратить перерабатывать сырьё из России. Также под ударом окажутся две тысячи рабочих мест на смежных предприятиях и несколько десятков тысяч по всей Восточной Германии.