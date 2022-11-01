FT: власти Британии намерены повысить налоги FT: премьер Сунак намерен повысить налоги в Британии для покрытия дефицита в бюджете

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен повысить в стране налоги. Данный шаг должен помочь с покрытием образовавшегося в государственном бюджете дефицита в размере 50 млрд фунтов стерлингов (около $57,3 млрд), сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Сунак 31 октября согласовал повышение налогов с главой минфина. Неназванный сотрудник ведомства рассказал изданию, чем грозит британцам новая мера.

Это будет жестко. Дело в том, что всем придется платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги. После заимствования сотен миллиардов фунтов вследствие [пандемии] коронавируса и реализации масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию, мы не сможем заполнить бюджетную дыру только за счет сокращения расходов, — пояснил он.

Ранее Риши Сунак, выступая с обращением перед резиденцией на Даунинг-стрит, заявил, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. Он добавил, что его предшественница Лиз Трасс без злого умысла совершила множество ошибок во время своего премьерства, и его главная цель — исправить их.