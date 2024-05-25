FT: Венгрия помешала ЕС передать Киеву прибыль с активов России

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Венгрия блокирует одобрение Евросоюзом изъятия прибыли с заблокированных российских активов, которую европейские политики намерены передать на нужды украинской армии, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По словам одного из них, в ЕС договорились о том, что часть прибыли Венгрии от замороженных активов не станут отправлять Киеву. Источники газеты убеждены, что решение будет принято до июля.

Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины, — говорится в сообщении.

Страны Евросоюза на протяжении нескольких месяцев обсуждали отправку российских активов Украине в размере порядка €190 млрд. Эти средства предлагается потратить на покупку оружия для украинской армии. Принадлежащие России средства хранятся на заблокированных счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Страны ЕС в итоге договорились отправлять Киеву примерно по €2 млрд в год.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.

До этого Financial Times писал, что Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации суверенных российских активов в Европе. Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их средств на Западе, подчеркнул источник издания.